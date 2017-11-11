Премьер Украины пока не планирует присоединяться к какой-либо партии

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не планирует присоединяться к какой-либо политической силе, а на съезде партии "Народного фронта" в субботу присутствовал как почетный гость.

"Яценюк (лидер партии "Народный фронт" — ред.) пригласил меня как почетного гостя приветствовать съезд. Я внепартийный. Я — коалиционный премьер и у меня пока нет планов присоединяться к той или иной партии. Выборы только через два года, тогда и поговорим", — сказал Гройсман на съезде, слова которого приводит украинское интернет-издание LB.ua.

В субботу лидер партии "Народный фронт", экс-премьер страны Арсений Яценюк заявил, что его партия намерена участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 году, однако конкретных фамилий претендентов не привел. После один из лидера этой партии, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что он не имеет президентских амбиций.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявили экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива.

Минувшим летом депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины.