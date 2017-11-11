Армия Египта уничтожила на границе с Ливией десять машин боевиков

КАИР, 11 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. ВВС Египта уничтожили на границе с Ливией десять джипов, груженных оружием и боеприпасами, говорится в заявлении египетской армии.

Сообщается также, что были уничтожены все находившиеся в машинах боевики.

Египет ранее неоднократно наносил удары по базам террористов в Ливии в ответ на убийства египетских граждан и теракты на египетской территории.

Контроль на границе с Ливией усилился после нападения в конце октября пришедших из Ливии боевиков на группу египетских полицейских, в результате которого, по официальным данным, погибли 16 и пострадали 15 полицейских. СМИ и очевидцы писали о почти шестидесяти погибших сотрудниках органов МВД Египта.