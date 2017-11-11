Трамп верит, что Россия не вмешивалась в выборы в США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит своему российскому коллеге Владимиру Путину, когда тот отрицает так называемое "вмешательство" Москвы в американские выборы в 2016 году. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту президентского самолета, пишет The Hill.

"Каждый раз, когда я его вижу, он мне говорит: "Я этого не делал", и я верю, что он говорит это всерьез", — рассказал Трамп, добавив, что не намерен вступать с российским президентом в перепалку по этому поводу. При этом он отметил, что Путин "крайне оскорблен" предположением, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США.

"Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине", — подчеркнул Трамп. При этом он назвал расследование в отношении предполагаемого "российского вмешательства" в выборы в США "инспирированным демократами" и несколько раз отозвался о нем как об "охоте на ведьм".

Помимо этого, американский президент отметил, что подозрения в отношении Путина мешают ему выстроить более близкие отношения с российским лидером, чтобы более продуктивно вести дискуссию о проблеме КНДР. По его мнению, Россия могла бы оказать США серьезную поддержку в этом вопросе. "Речь идет о миллионах и миллионах жизней. Это не детские игрушки, это важное дело. И если Россия нам поможет заодно с Китаем, проблема исчезнет гораздо быстрее", — пояснил Трамп.

Ранее Путин и Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. В ходе диалога было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".