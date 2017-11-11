МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат "Единой России" Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от Крыма, назвал "фантастической" идею полномочного представителя украинского президента в Крыму Бориса Бабина о том, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией.

Ранее Бабин выразил мнение, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией. Он предлагает принять такие меры во избежание задержания украинцев в Крыму и в Донбассе.

"Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев", — сказал Бальбек.

При этом парламентарий отметил, что для него странно слушать "разглагольствования" о российской жизни от украинского полпреда в Крыму, который никогда не был на полуострове. "По сравнению с его крымскими фантазиями, записки Мюнхгаузена — непреложная истина, а, может, человек сам себя успокаивает: мол, если меня там нет, значит, все плохо", — отметил депутат.

"Влияние украинского полпреда на жизнь наших граждан не под всяким микроскопом рассмотришь, хотя в организации мерзостей и мелких пакостей дело поставлено на широкую ногу", — заключил Бальбек.