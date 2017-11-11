В СФ прокомментировали идею Киева о прекращении транспортного сообщения

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (44)

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Предложение о прекращении транспортного сообщения с Россией, звучащие на Украине, являются очередной "непродуманной авантюрой" киевского режима, заявил РИА Новости зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Шатиров.

Представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин ранее выступил за прекращение Украиной транспортного сообщения с Россией "во избежание задержания украинцев".

"Очередная непродуманная авантюра киевского режима налицо", — сказал Шатиров.

Он отметил, что реализация этой инициативы больно ударит в первую очередь по гражданам самой Украины, а не россиянам.

"Не мы ездим на Украину на заработки, а украинцы к нам. От прекращения транспортного сообщения между нашими странами пострадают обычные украинцы", — подчеркнул Шатиров, добавив, что ежедневно в Россию приезжают десятки тысяч украинцев.

По его словам, в случае реализации этого предложения пострадает и украинский бюджет из-за сокращения доходов украинских граждан.

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