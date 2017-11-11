Японские силы самообороны проведут совместные учения с авианосцами США

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Японские силы самообороны проведут совместные учения с тремя американскими авианосцами в Японском море, сообщило министерство обороны страны.

"В Японском море 12 ноября состоятся совместные учения эскадренных миноносцев морских сил самообороны "Инадзума" и "Макинами" и вертолетоносца "Исэ" с атомными авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц", "Теодор Рузвельт" и другими военными кораблями", — говорится в сообщении.

В пятницу прошли совместные маневры военно-воздушных сил самообороны с этими же авианосцами США и двух палубных истребителей-бомбардировщиков "Хорнет" F/A-18 с двумя истребителями F-15, принадлежащими силам самообороны Японии.

В субботу южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов сообщило о том, что аналогичные учения проходят в субботу с участием трех американских авианосцев, 11 эсминцев США, оснащенных боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), двух южнокорейских эсминцев, также оснащенных системами "Иджис", и еще пяти военных кораблей Южной Кореи. Учения направлены на сдерживание Северной Кореи.