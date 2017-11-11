В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Коминтерново из миномета

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь по населенному пункту на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики и сорвали обслуживание установленной в этом районе Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ камеры видеонаблюдения, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК пояснили, что 10 ноября сторонами СЦКК были согласованы гарантии безопасности для выезда зеркального патруля СММ ОБСЕ в Широкино и Саханку для проведения работ по обслуживанию камеры видеонаблюдения, установленной в Широкино.

"Сегодня утром зеркальные патрули СММ ОБСЕ должны были выехать в Широкино с украинской стороны и к перекрестку у Саханки со стороны Донецкой народной республики… Однако на данный момент наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК не могут выехать ни в Коминтерново, ни в Саханку, так как ВСУ открыли огонь по Коминтерново. Зафиксирован прилет порядка десяти мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Кроме того, патруль миссии ОБСЕ и представители наблюдательной группы СЦКК должны были осуществить фиксацию последствий обстрела Коминтерново, добавили в представительстве ДНР в СЦКК.