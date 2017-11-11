Монумент в память советских воинов-освободителей Алеша на Холме освобождения в Пловдиве, Болгария. Архивное фото

Монумент в память советских воинов-освободителей Алеша на Холме освобождения в Пловдиве, Болгария. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российское посольство в Болгарии потребовало тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника "Алеша" в Пловдиве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений. Тогда, в сороковые, наши солдаты стояли за нас, будущие поколения. Сегодня мы отдаем им долги. Мне приходят сообщения от граждан Болгарии с извинениями за действия вандалов", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Вандалы размалевали памятник свастиками, антисемитскими лозунгами и оскорбительными надписями. МИД Болгарии уже выступил с осуждением, заявив, что подобные акты вандализма абсолютно неприемлемы.

Памятник советскому воину-освободителю, которого называют Алешей, открыли в Пловдиве 60 лет назад. Это 11-метровая скульптура солдата, он держит в опущенной руке ППШ и смотрит на восток. Монумент виден практически с любой точки города.

В феврале вандалы уже нападали на памятник. Тогда Россия потребовала от Болгарии принять все меры, чтобы вернуть мемориалу надлежащий вид, и провести тщательное расследование.