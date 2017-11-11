В Париже отмечают годовщину победы в Первой мировой войне

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица в субботу почтили память погибших в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.

Утром в субботу Макрон посетил музей Жоржа Клемансо, который на посту премьер-министра привел Францию к победе в Первой мировой войне. Затем президент возложил возложил цветы к памятнику Клемансо на Елисейских полях, после чего кортеж главы государства поднялся по Елисейским полям до площади Шарля де Голля, где у подножия Триумфальной арки прошла центральная торжественная церемония.

Макрон "оживил" вечный огонь у могилы Неизвестного солдата, после чего приветствовал ветеранов войн, военнослужащих, дипломатов, военных атташе разных стран и представителей французского политического класса, в числе которых были экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд. Бывшие главы государства Валери Жискар д'Эстен и Жак Ширак вновь не приняли участия в мероприятиях из-за проблем со здоровьем.

Далее президент направился в Елисейский дворец, где пройдет обед в честь "воспитанников нации" — этот статус появился во Франции сто лет назад, когда множество детей остались сиротами в ходе Первой мировой войны и получили поддержку со стороны государства.

© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke Первая мировая война

11 ноября 1918 года на станции Ретонд в Компьенском лесу (Франция) германская делегация подписала Компьенское перемирие. Немцам предписывалось в течение двух недель освободить оккупированные территории, установить на правом берегу Рейна нейтральную зону; передать союзникам орудия и транспорт, освободить всех пленных. Политические положения договора предусматривали отмену Брест-Литовского и Бухарестского мирных договоров, финансовые — выплату репараций за разрушения и возвращение ценностей.

В день заключения перемирия в Первой мировой войне в большинстве стран бывшей Антанты проходят службы, к воинским мемориалам возлагаются венки. Раньше в этот день вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать тех, кто погиб во всех войнах и конфликтах.