Глава комитета Рады считает, что разрывать отношения с Москвой невыгодно

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский считает, что на данном этапе разрывать дипломатические отношения с Россией для Украины невыгодно.
Как подчеркнул Пашинский в комментарии украинскому интернет-изданию LB.ua, в этом вопросе необходимо руководствоваться, прежде всего, национальными интересами.
"В политико-правовых решениях мы должны исходить не из фейковых тезисов, а из интересов Украины. На данном этапе разрыв дипломатических отношений с Россией невыгоден. Мы в самом законе о деоккупации предполагаем политико-правовые методы возврата, которые предусматривают дипломатию. Мы говорим, что дипломатическим способом возвращаем территории и разрываем дипломатические отношения?", — отметил Пашинский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".
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