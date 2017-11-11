Боевики обстреляли патруль ливанской армии в районе Баальбек

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Патруль ливанской армии попал под массированный обстрел боевиков в долине Баальбек, пять военнослужащих получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Ливана.

"Около 11.00 (12.00 мск) во время патрулирования армейский наряд в районе Дар-Аль-Васии в Баальбеке попал под массированный обстрел со стороны боевиков. В ходе боестолкновения ранения получили пятеро военнослужащих", — рассказали в пресс-службе.

Согласно полученным данным, в район инцидента оперативно было стянуто подкрепление армии. После этого началось преследование боевиков с целью их задержания или возможной ликвидации в случае необходимости.