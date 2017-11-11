ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается увеличения количества обстрелов на юге ДНР и провокаций со стороны силовиков в районе города Авдеевки недалеко от Донецка, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой отмечается прибытие комиссии для итоговой проверки в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, занимающую полосу обороны от Гранитного до Новотроицкого на мариупольском направлении. Мы прогнозируем увеличение количества обстрелов на этом участке", — сказал он.

Басурин заявил, что также ожидается проведение провокаций со стороны ВСУ в районе Авдеевки.

"Нами получены данные о прибытии в зону ответственности 3-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады под Авдеевку командира этой бригады полковника Зенченко. Мы не исключаем, что в присутствии комбрига в зоне ответственности батальона имеет цель подготовить очередную провокацию против жителей населенных пунктов ДНР и подконтрольных ВСУ территорий", — добавил он.