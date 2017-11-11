Тело скончавшейся в Шанхае 14-летней модели отправили в Россию

ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Тело скончавшейся в Шанхае в конце октября 14-летней модели из Перми в субботу отправлено в Россию в сопровождении сотрудника Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Шанхае.

Четырнадцатилетняя модель из Перми скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, позже в Генконсульстве РФ в Шанхае РИА Новости заявили, что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Пермские следователи после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Тело репатриировано на родину сегодня рейсом "Аэрофлот" SU209 при участии сотрудников Генконсульства России в Шанхае. Тело сопровождает сотрудник Следственного комитета РФ", — сообщили в дипмиссии.

По данным генконсульства, самолет приземляется "сегодня в 16.45 по московскому времени".

"В Москве будет проведена патологоанатомическая экспертиза в рамках уголовного дела для установления окончательного диагноза. Впоследствии тело будет отправлено в Пермь для захоронения. Родственники об этом знают", — добавили в генконсульстве.

По данным дипмиссии, "средства на репатриацию предоставила российская сторона при участии российской диаспоры в Шанхае".

Генеральный директор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И ранее заявлял газете Global Times, что смерть модели никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае. Работодатель утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной.

По данным газеты, девочка была госпитализирована в конце октября из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась. Школьница находилась в Китае по рабочей визе. Как сообщает газета, ESEE заключила трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница.

Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.