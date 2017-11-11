КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет инициировать создание на Украине военного суда, об этом он сообщил, выступая в субботу на церемонии принесения присяги новыми судьями Верховного суда. Речь Порошенко транслировали украинские телеканалы.

"На очереди принятие еще ряда законов по изменению системы правосудия, включая закон об антикоррупционном суде, я отметил, что если будет подан проект, на базе него я внесу предложения Верховной Раде и определю его как неотложный. Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду, я планирую внести проект закона о военном суде, мы ждем новых законов об адвокатуре", — сказал Порошенко.

На церемонии был зачитан указ президента о назначении более сотни судей Верховного суда, которые были избраны по итогам конкурсов. По словам Порошенко, таким образом завершилось формирование нового состава Верховного суда.

"Сегодня для нашей страны — чрезвычайно важный день, день рождения принципиально нового Верховного Суда. Он впервые сформирован на основе открытого и прозрачного конкурса, конкурса, который проходил под пристальным наблюдением общественности и антикоррупционных органов…. В прошлом году, изменив соответствующие нормы Конституции, мы заложили наконец фундамент независимости и для всей системы правосудия в целом, и в частности – для Верховного Суда. Впервые от процедуры отбора судей были устранены все политические органы, в том числе и президент", — рассказал Порошенко.

На Украине за последние годы из-за конфликта в Донбассе неоднократно шли дискуссии о необходимости создания военного суда, чтобы дела против военных разбирали специализированные инстанции.