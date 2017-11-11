ДНР запросила режим тишины на западной окраине Донецка для эвакуации жителя

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе запросило режим тишины на нейтральной территории на западных окраинах Донецка для эвакуации раненого мирного жителя.
В представительстве уточнили, что мирный житель поселка Александровка Петровского района города Донецка подорвался на взрывном устройстве вечером 10 ноября. Инцидент произошел на нейтральной территории, в так называемой "серой" зоне. Участь мужчины до сих пор остается неизвестной.
Со стороны ДНР провести эвакуацию не представляется возможным, так как мужчина находится в непосредственной близости от позиций украинских силовиков, пояснили в представительстве.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>