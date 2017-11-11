ДНР запросила режим тишины на западной окраине Донецка для эвакуации жителя

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе запросило режим тишины на нейтральной территории на западных окраинах Донецка для эвакуации раненого мирного жителя.

"Представительство ДНР в СЦКК запросило украинскую сторону в СЦКК ввести режим тишины в районе "серой" зоны между населенными пунктами Александровка и Марьинка (западная окраина Донецка — ред.), чтобы украинские медики могли эвакуировать пострадавшего от взрыва мины мужчину", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве уточнили, что мирный житель поселка Александровка Петровского района города Донецка подорвался на взрывном устройстве вечером 10 ноября. Инцидент произошел на нейтральной территории, в так называемой "серой" зоне. Участь мужчины до сих пор остается неизвестной.

Со стороны ДНР провести эвакуацию не представляется возможным, так как мужчина находится в непосредственной близости от позиций украинских силовиков, пояснили в представительстве.

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