Россия и США продолжат борьбу с терроризмом, заявил Путин

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Борьба с терроризмом будет продолжена общими усилиями России и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме он согласовал с американским коллегой Дональдом Трампом совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.

"Можно сказать, что работа "на полях" АТЭС была полезной и успешной, потому что не так просто было выйти на заявление по Сирии. Наши эксперты работали над этим заявлением в преддверии саммита, и уже вчера была доработка этого документа", — рассказал Путин журналистам.

По его словам, над вопросами, которые возникли при подготовке документа, работали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"И сегодня мы с президентом США этот документ согласовали. Считаю его важным, потому что он подчеркивает некоторые абсолютно принципиальные вещи. Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками. Это важно для нас, страны, которая давно сталкивается с этой проблемой, и это важно для всего международного сообщества", — сказал Путин.

"Борьба с терроризмом будет продолжена, причем совместными усилиями", — добавил российский президент.