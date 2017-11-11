Россия не имеет отношения к работе Манафорта с Януковичем, заявил Путин

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава предвыборного штаба нынешнего президента США Пол Манафорт работал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, Россия к этому отношения не имеет.
Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.