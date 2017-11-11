Климкин не знает, запретили ли въезд в Польшу главе Института нацпамяти

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Польша пока официально не подтверждает введение запрета на въезд в республику главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.
"Во-первых, польская сторона нам этого (запрет на въезд) не подтверждает. Мы пытались выяснить в министерстве иностранных дел Польши", — сказал накануне вечером в эфире украинского телеканала "Интер" Климкин.
Он также высказал свое понимание происходящего. "Польская сторона пытается рассматривать примирение как какую-то политику. В историческом прошлом нет белых и пушистых и нет кого-то, кого пытаются нарисовать, как кому-то хочется в Варшаве. Конечно, есть риторика, но мы постепенно выйдем на понимание — будет ли оно совместное, в этом я не уверен", — считает министр.
Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".
Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией*. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.
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