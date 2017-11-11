На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин считает, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией.

Он предлагает принять такие меры во избежание задержания украинцев.

"Каждый украинец, который живет в Крыму, на оккупированном Донбассе, находится в РФ и не является коллаборационистом, по определению — заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если пожелает агрессор, "медийным лицом". Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях. Прежде всего должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", — написал Бабин в своей статье, опубликованной в субботу в украинском еженедельнике ZN.ua.

Он отмечает, что украинские патриоты не обращают внимания на то, что сегодня ежедневно поезда "Украинских железных дорог" отправляются в Москву из разных регионов Украины — от Львова до Херсона.

Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в ставший российским Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет, как отмечала ранее Росавиация, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.