Премьер Ирака рассказал об убытках страны от войны с ИГ*

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ирак потерял в войне против террористической группировки "Исламское государство"* не менее 100 миллиардов долларов, заявил в субботу журналистам премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.

Иракские военные ранее в ноябре освободили один из последних оплотов террористов в стране — город Эль-Каим у западных границ страны, а в субботу начали наступление на город Рава в том же районе.

"Потери Ирака от его войны против ИГ* достигли 100 миллиардов долларов", — передает слова премьера агентство Iraqi Media News.

Аль-Абади добавил, что терроризм остается идеологической проблемой, и призвал остановить распространение в соцсетях сообщений для запугивания граждан, а также разжигания в Ираке межконфессиональной вражды. "Мы направили приказы силам безопасности и разведки преследовать подстрекателей к розни, арестовывать их и привлекать к ответственности", — заявил иракский премьер на пресс-конференции в провинции Кербела.