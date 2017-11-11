Тело 14-летней модели, скончавшейся в Шанхае, доставят в Россию

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудник СК РФ в ближайшее время доставит в Россию тело 14-летней школьницы, скончавшейся в китайском городе Шанхае 27 октября, сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее генеральное консульство РФ в Шанхае подтвердило РИА Новости факт гибели 14-летней россиянки в одной из больниц Шанхая. По данным представителя модельного агентства, где занималась девочка, она болела менингитом. Тем временем в некоторых СМИ появилась информация о том, школьница якобы скончалась от сильного истощения и работала по "рабскому контракту" без страховки.

"Сотрудником Следственного комитета Российской Федерации на территорию Российской Федерации в ближайшее время будет доставлено тело 14-летней школьницы, скончавшейся в городе Шанхае Китайской Народной Республики 27 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время назначена и будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка.

Добавляется, что СК РФ благодарит за содействие в репатриации тела ребенка Генеральное консульство РФ в Шанхае и русскую диаспору, губернатора Пермского края и авиакомпанию "Аэрофлот".

Генеральный директор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И ранее заявлял газете Global Times, что смерть модели никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае. Работодатель утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной.

По данным газеты, девочка была госпитализирована в конце октября из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась. Школьница находилась в Китае по рабочей визе. Как сообщает газета, ESEE заключила трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница.

Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.