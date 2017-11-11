"Чудо в трениках": в соцсетях высмеяли рэп-баттл с советником Авакова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Илья Кива и ведущий украинского телеканала "Эспресо ТВ" Богдан Буткевич устроили в эфире подобие рэп-баттла. Пользователи соцсетей креатив не оценили.

Видеозапись "баттла" была опубликована в Youtube и на страницах канала в соцсетях. Участники по правилам жанра обменялись колкостями. Например, Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ Кива назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.

"Психушка, а не эспресо", — так прокомментировал увиденное один из пользователей Facebook.

"Вот такая у нас политическая "элита"… Это чудо в трениках… Ему самое место в клинике на Фрунзе (вероятно, речь идет о Психиатрической больнице имени Павлова на улице Фрунзе в Киеве — прим.ред.)", — пишет другой пользователь.

По мнению некоторых зрителей канала, "с Кивой давно все понятно", а вот телеведущий Буткевич "опустился ниже плинтуса".

"Телевидение, которое мы заслужили…", — иронизируют уже в комментариях к видео на Youtube.