МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Илья Кива и ведущий украинского телеканала "Эспресо ТВ" Богдан Буткевич устроили в эфире подобие рэп-баттла. Пользователи соцсетей креатив не оценили.
Видеозапись "баттла" была опубликована в Youtube и на страницах канала в соцсетях. Участники по правилам жанра обменялись колкостями. Например, Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ Кива назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.
"Психушка, а не эспресо", — так прокомментировал увиденное один из пользователей Facebook.
По мнению некоторых зрителей канала, "с Кивой давно все понятно", а вот телеведущий Буткевич "опустился ниже плинтуса".
"Телевидение, которое мы заслужили…", — иронизируют уже в комментариях к видео на Youtube.