Около 150 оппозиционеров из Сирии посетят форум в Эр-Рияде

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 150 оппозиционеров Сирии, в том числе независимые, съедутся на форум в Эр-Рияде, запланированный на 22-23 ноября, сообщил РИА Новости член московской платформы оппозиции САР Нимрод Сулейман.

Проведение форума несколько раз откладывалось. Новую дату 22-23 ноября ранее подтвердил РИА Новости представитель московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"В основном приглашения будут направлены трем платформам — Москве, Каиру и (эр-риядскому) Высшему комитету по переговорам (ВКП), однако есть большое число независимых… По моим ожиданиям, (всего будет) от 100 до 150 участников, но я не знаю точное число", — заявил Сулейман.

Он отметил, что из этого числа до 50 участников могут быть независимыми, то есть не относящимися ни к одной из трех зарубежных платформ сирийской оппозиции. По словам Сулеймана, задача форума остается прежней — сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров с сирийским правительством в Женеве.

Начало нового раунда женевских переговоров под эгидой ООН по сирийскому урегулированию запланировано на 28 ноября.

МИД России ранее заявил, что поддерживает усилия Эр-Рияда по формированию единой делегации сирийской оппозиции для участия в переговорах в Женеве.