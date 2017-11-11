Около 150 оппозиционеров из Сирии посетят форум в Эр-Рияде

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 150 оппозиционеров Сирии, в том числе независимые, съедутся на форум в Эр-Рияде, запланированный на 22-23 ноября, сообщил РИА Новости член московской платформы оппозиции САР Нимрод Сулейман.
"В основном приглашения будут направлены трем платформам — Москве, Каиру и (эр-риядскому) Высшему комитету по переговорам (ВКП), однако есть большое число независимых… По моим ожиданиям, (всего будет) от 100 до 150 участников, но я не знаю точное число", — заявил Сулейман.
Начало нового раунда женевских переговоров под эгидой ООН по сирийскому урегулированию запланировано на 28 ноября.
МИД России ранее заявил, что поддерживает усилия Эр-Рияда по формированию единой делегации сирийской оппозиции для участия в переговорах в Женеве.