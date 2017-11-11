В ДНР сообщили, что СБУ удерживает десятки женщин по сфабрикованным делам

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что располагает доказательствами о фактах похищения службой безопасности Украины около 40 жительниц Донбасса, обвинения против которых были сфабрикованы, данный вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече в Минске.

"Сотрудники Службы безопасности Украины начали похищать женщин Донбасса, не имеющих никакого отношения к конфликту на территории Донбасса… Хочу отметить, что на запросы родных и близких спецслужбы Украины не отвечают, пока не получают признание задержанных. В настоящее время сотрудниками СБУ удерживается порядка 40 женщин по обвинениям в совершении несуществующих преступлений", — сказала Морозова.

Омбудсмен отметила, что все признания были получены незаконными методами путем физического воздействия. На запросы родных и близких СБУ не дает ни каких ответов до тех пор, пока не получит нужные им показания от задержанных.

"С каждым разом обвинения, предъявляемые задержанным со стороны Украины, становятся все абсурднее. Данный вопрос в обязательном порядке будет обсуждаться на повестке дня очередного заседания гуманитарной подгруппы в Минске", — сказала Морозова.

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