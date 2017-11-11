В Китае 20 человек задержаны за продажу данных с сайтов авиакомпаний

ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Полиция города Вэньчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян задержала 20 человек, подозреваемых в краже личных данных с сайтов авиакомпаний, сообщает в субботу агентство Синьхуа.

Группа подозревается во взломе сайтов более 50 авиакомпаний с 2016 года и краже более 300 тысяч единиц личных данных, включая номера удостоверений личности, пароли, информацию о рейсах.

Полиция выяснила, что подозреваемые продавали похищенную информацию за небольшие суммы, однако за почти год своей нелегальной деятельности они смогли заработать на этом около 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Согласно законодательству Китая, лица, совершившие хищение или продажу более 500 единиц персональных данных, могут получить наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.