В ДНР создание Киевом администрации в Широкино назвали провокацией

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Создание Киевом военно-гражданской администрации в Широкино на юге Донецкой области может поставить под угрозу урегулирование конфликта – это очередная провокация против ДНР, сказал РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее на переговорах в Минске были достигнуты договоренности о демилитаризации района Широкино. В середине 2015 года подразделения ДНР в одностороннем порядке вышли из этого района, чтобы создать там демилитаризованную зону. Однако эту территорию заняли украинские силовики. Позже президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации в населенных пунктах Широкино и Бердянское. В ДНР заявили, что это является нарушением договоренностей и республика оставляет за собой право симметрично ответить на данный шаг.

"В населенном пункте Широкино с момента прихода туда подразделений ВСУ не проживает ни одного человека, не осталось ни одного уцелевшего дома. ВГА создается с одной целью – узаконивания нахождения на территории поселка военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и оккупация "серой зоны" якобы на законном основании. Это политический шаг, направленный на решение тактической военной задачи. Так быть не должно",- сказал Якубов.

Кроме того, в ДНР полагают, что Киев может воспользоваться данной ситуацией для создания препятствий в переговорах по урегулированию конфликта.

"Это политическое решение, и оно должно решаться в ходе переговоров. Но есть большая вероятность того, что Киев сделает все возможное, чтобы застопорить решение проблемы в ходе переговоров. Это политическая провокация. Разногласия по этому поводу могут поставить под угрозу политическое урегулирование конфликта", — подчеркнул Якубов.