Помощник Дутерте рассказал о его встрече с Трампом

ДАНАНГ (ВЬЕТНАМ), 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его филиппинский коллега Родриго Дутерте познакомились и обменялись приветственными фразами, говорится в подписи к фотографии, размещенной в социальных сетях специальным помощником Дутерте Кристофером Го, который сопровождает президента Филиппин на саммите АТЭС во вьетнамском курортном городе Дананг.

На фотографии, выполненной в виде "селфи" с президентами на заднем плане, видно, что Трамп и улыбающийся Дутерте стоят друг напротив друга и о чем-то беседуют.

Президенты коротко поговорили и сказали друг другу "До завтра", пишет в подписи к фотографии Кристофер Го, и добавляет: "Я говорю им, чтобы они пожали друг другу руки".

Трамп и Дутерте никогда раньше не встречались. В пятницу оба по очереди не явились на мероприятия саммита АТЭС, на которых могли бы познакомиться: Трамп пропустил встречу лидеров АТЭС с членами консультативного делового совета форума, а Дутерте не пошел на торжественный ужин лидеров АТЭС, сославшись на усталость. Филиппинские СМИ усмотрели в этом интригу: в 2016 году Дутерте также не участвовал в торжественном ужине АТЭС, сказав, что у него разыгралась мигрень, однако позже он признался, что просто не хотел встречаться с президентом США Бараком Обамой.

В субботу в столице Филиппин начинаются мероприятия Восточно-Азиатского саммита (ВАС), куда из Дананга отправятся принявшие участие в саммите АТЭС некоторые лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе президенты США и Филиппин. Трамп отправится в Манилу сразу после окончания саммита АТЭС и официального визита во Вьетнам, который ограничен одним днем: 11 ноября. Президент Дутерте вылетает домой в субботу, чтобы с воскресенья приступить к обязанностям хозяина саммита ВАС-2017.