Помощник Дутерте рассказал о его встрече с Трампом

ДАНАНГ (ВЬЕТНАМ), 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его филиппинский коллега Родриго Дутерте познакомились и обменялись приветственными фразами, говорится в подписи к фотографии, размещенной в социальных сетях специальным помощником Дутерте Кристофером Го, который сопровождает президента Филиппин на саммите АТЭС во вьетнамском курортном городе Дананг.
Президенты коротко поговорили и сказали друг другу "До завтра", пишет в подписи к фотографии Кристофер Го, и добавляет: "Я говорю им, чтобы они пожали друг другу руки".
В субботу в столице Филиппин начинаются мероприятия Восточно-Азиатского саммита (ВАС), куда из Дананга отправятся принявшие участие в саммите АТЭС некоторые лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе президенты США и Филиппин. Трамп отправится в Манилу сразу после окончания саммита АТЭС и официального визита во Вьетнам, который ограничен одним днем: 11 ноября. Президент Дутерте вылетает домой в субботу, чтобы с воскресенья приступить к обязанностям хозяина саммита ВАС-2017.