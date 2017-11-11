Первая встреча ШОС и ЭСКАТО высокого уровня пройдет в ноябре в Бангкоке

САМАРКАНД, 11 ноя — РИА Новости. Первая встреча высокого уровня представителей Шанхайской организации сотрудничества и экономической и социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО) пройдет 23 ноября в Бангкоке, сообщил журналистам в субботу генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Алимов участвует в международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которая проходит в Самарканде 10-11 ноября.

"В Бангкоке 23 ноября мы впервые проведем совместно мероприятие высокого уровня — на уровне министров, замминистров — с ЭСКАТО… Оно будет посвящено транзитному потенциалу ШОС", — сообщил Алимов "на полях" конференции.

Он уточнил, что на подготовку мероприятия ушел почти год, встреча включена в программу конференции, которая ежегодно проходит в ЭСКАТО в столице Таиланда с участием представителей 57 государств.

"Вот эта работа завершилась, и мы теперь можем об этом сказать. Это открывает новую страницу в торгово-экономическом сотрудничестве государств-членов ШОС", — сказал Алимов. По его словам, к настоящему времени страны ШОС подготовили нормативную базу и отладили взаимодействие между пограничными и таможенными органами, которое позволяет открыть новые транспортные коридоры для участников организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.