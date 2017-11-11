Заработают сами: в конгрессе предложили урезать пенсии экс-президентам США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В конгрессе США предложили ограничить размер пенсий экс-президентам страны до 200 тысяч долларов в год, сообщает Washington Examiner.
Если законопроект будет принят, в течение десяти лет эта сумма сократится до 250 тысяч долларов.
По словам сторонников инициативы, экс-президенты достаточно зарабатывают на публичных выступлениях и продаже мемуаров, поэтому не нуждаются в субсидиях.
"Наш госдолг превышает 20 триллионов долларов, и предлагаемые нами меры важны, чтобы остановить бесконтрольное расходование бюджетных денег. Возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов, заколачивающих миллионы долларов на книгах, лекциях и всем остальном", — считает сенатор Джони Эрнст, ранее представившая похожий документ членам сенатского комитета по национальной безопасности.
Издание отмечает, что в прошлом году бывший президент США Джимми Картер помимо пенсии получил 230 тысяч долларов, Билл Клинтон — более 700 тысяч, Джордж Буш-младший — более 800 тысяч.