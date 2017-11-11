Заработают сами: в конгрессе предложили урезать пенсии экс-президентам США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В конгрессе США предложили ограничить размер пенсий экс-президентам страны до 200 тысяч долларов в год, сообщает Washington Examiner.

Сейчас бывшие американские лидеры получают немногим больше — 205 тысяч, однако инициатива затрагивает не только пенсионные выплаты. Инициатор законопроекта, республиканец Джоди Хайс, также предложил постепенно снижать "потолок" бюджета, выделяемого каждому из экс-президентов на аренду офиса и зарплаты сотрудников.

Если законопроект будет принят, в течение десяти лет эта сумма сократится до 250 тысяч долларов.

По словам сторонников инициативы, экс-президенты достаточно зарабатывают на публичных выступлениях и продаже мемуаров, поэтому не нуждаются в субсидиях.

"Наш госдолг превышает 20 триллионов долларов, и предлагаемые нами меры важны, чтобы остановить бесконтрольное расходование бюджетных денег. Возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов, заколачивающих миллионы долларов на книгах, лекциях и всем остальном", — считает сенатор Джони Эрнст, ранее представившая похожий документ членам сенатского комитета по национальной безопасности.

Издание отмечает, что в прошлом году бывший президент США Джимми Картер помимо пенсии получил 230 тысяч долларов, Билл Клинтон — более 700 тысяч, Джордж Буш-младший — более 800 тысяч.