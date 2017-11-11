Премьер Украины уверен во взаимной поддержке и партнерстве Киева и Варшавы

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман поздравил Польшу с Днем независимости, выразив уверенность во взаимной поддержке и надежном партнерстве Киева и Варшавы.

"Польша и поляки сегодня отмечают День независимости своей страны! Наши народы многое объединяет, и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо! С праздником, Польша", — написал Гройсман в Twitter

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

Президент Украины Петр Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины в свою очередь считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА (запрещена в РФ), в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины в ответ приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".