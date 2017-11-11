МИД Болгарии осудил очередное осквернение памятника "Алеша" в Пловдиве

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии решительно осудило осквернение памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив, отметив, что подобные акты вандализма абсолютно неприемлемы, говорится в заявлении на сайте МИД балканской страны.

Информация об осквернении памятника появилась на странице областного совета Болгарской социалистической партии (БСП) в Facebook . На памятник нанесли изображения свастики и антисемитские лозунги.

"Министерство иностранных дел Болгарии решительно осуждает очередной акт вандализма, совершенный в отношении памятника "Алеша" в Пловдиве, при котором были использованы нацистская символика и антисемитские лозунги", — говорится на сайте МИД Болгарии.

Подчеркивается, что подобные действия "абсолютно неприемлемы и идут вразрез с традиционной толерантностью и терпимостью, присущим болгарскому народу, а также с принятыми страной обязательствами по линии ЕС и международных организаций, касающихся борьбы с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти".

"Надеемся, что компетентные органы смогут разыскать виновных и привлекут их к ответственности", — отмечается в заявлении.

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.