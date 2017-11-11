Из-за обстрелов без света остались пять населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Четыре населенных пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков минувшим вечером, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее оперативное командование ДНР заявляло об обстреле с позиций силовиков населенного пункта Коминтерново с применением артиллерии крупного калибра.

"В результате обстрела 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами и вооружением БМП н.п. Коминтерново (юг ДНР — ред.) полностью обесточен, также без электричества остаются ещё четыре населенных пункта. В данный момент ведутся работы по возобновлению электроснабжения", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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