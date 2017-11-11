ВСУ выпустили более 400 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 407 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе минувших суток, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Донецкое направление: гаубицы 122 мм – два раза, 14 снарядов; минометы: 120 мм – 13 раз, 124 мины, 82 мм – 31 раз, 218 мин; Мариупольское направление: гаубицы 152 мм – один раз, пять снарядов; минометы: 120 мм – два раза, 11 мин, 82 мм – два раза, 35 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1265 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве добавили, что силовики также использовали стрелковое оружие разного калибра и различные виды гранатометов. Обстрелам подверглось и Горловское направление.

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