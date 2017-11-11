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В Абу-Даби откроется первый филиал Лувра на Ближнем Востоке

09:2611.11.2017
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© Fotolia / gb27photoАбу-Даби. Архивное фотоАбу-Даби. Архивное фото
© Fotolia / gb27photo

ДУБАЙ, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Первый филиал французского музея искусств Лувр в субботу распахнет свои двери для широкой публики в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби; к его открытию приурочены многочисленные концерты, спектакли и музыкальные выступления артистов из Франции и стран Персидского залива.

Как сообщил ранее журналистам глава департамента туризма ОАЭ Мухаммед Халифа бен Мубарак, администрации музея пришлось напечатать тысячу дополнительных билетов на вход в музей в первые дни его работы.

Что такое ближневосточный Лувр

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Самый высокий небоскреб Абу-Даби назван в честь правителя Дубая
Строительство музея, который расположился на насыпном острове, с трех сторон окруженном водами Персидского залива, началось 10 лет назад. По задумке его французского архитектора Жана Новеля, дизайн строения отражает дух Эмиратов — стремление к наиболее современным достижениям мира в сочетании с сохранением традиций жителей Аравийского полуострова — региона пустыни и моря.

Самой выдающейся частью дизайна здания музея является его необычная восьмиэтажная крыша-купол, которая прикрывает внешнюю и внутреннюю стороны музейного комплекса, одновременно пропуская солнечный свет через многочисленные отверстия. Диаметр кружевной крыши-купола составляет 180 метров, она весит 7,7 тысячи тонн — тяжелее, чем вес металлической конструкции Эйфелевой башни. Создавая эту крышу, Новель брал в качестве идеи образ распространенной в этих краях финиковой пальмы, пропускающей свет через крону.

Площадь музея составляет почти сто тысяч квадратных метров. Ожидается, что он войдет в число пяти самых крупных музеев по всему миру, носящих название "Лувр". Музей в Абу-Даби сможет называться Лувром в течение 30 лет и шести месяцев.

Под оригинальной крышей-куполом разместились 55 небольших строений в аравийском городском стиле низких построек, в них находятся 23 зала для постоянной экспозиции. Она состоит из более 600 экспонатов, 300 из которых предоставлены в аренду на десять лет 13 ведущими музеями Франции, а 235 входят в собственную коллекцию музея в Абу-Даби. Лувр в столице ОАЭ также позаимствовал 28 выдающихся музейных экспонатов из Саудовской Аравии, султаната Омана и Иордании. Так, иорданский департамент древностей дал в аренду статую человека с двумя головами, чей возраст составляет восемь тысяч лет.

Музей в Абу-Даби — не копия Лувра

Сотрудники Sea World ухаживают за детенышем гоорбатого кита в США. Архивное фото
© AP Photo / AAP/Dave Hunt
В Абу-Даби построят парк-аквариум морских животных SeaWorld
Создатели музея Лувр в Абу-Даби заверяют, он не является обычной копией знаменитого французского музея искусств, а представляет собой "уникальную музейную величину". Главная его идея и отличие от "материнской версии", считают они, заключается в попытке через представленные произведения древности и искусства показать общее в развитии разных регионов мира. Так, в зале античных времен представлены маски, сделанные в Южной Америке, Африке и Китае, а в зале с древними религиозными книгами можно увидеть Тору XV века из Йемена, страницу "голубого" Корана из Северной Африки VI века и Готскую Библию — уникальный перевод Священного Писания.

Однако, как и знаменитый музей во Франции, эмиратский Лувр тоже может похвастаться внушительной коллекцией произведений скульптуры и живописи известных во всем мире творцов. Жемчужинами музейной коллекции являются картина итальянского художника венецианской школы Джованни Беллини "Мадонна с младенцем", "Прекрасная Ферроньера" — женский портрет из Лувра, который считается работой Леонардо да Винчи или его учеников, автопортрет Ван Гога, картины Поля Гогена и родоначальника импрессионизма Эдуарда Мане.

Гости официального открытия

© РИА Новости / Владимир Песня
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Компания из Абу-Даби построит в Лондоне многоэтажное жилье - СМИ
Официальное открытие музея состоялось несколько дней назад в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран. Макрон приурочил к открытию филиала знаменитого во всем мире французского музея свой первый визит в ОАЭ с момента его вступления в должность президента Франции.

Он вместе с супругой и в сопровождении наследного принца Абу-Даби и правителя Дубая совершил экскурсию по музею, где висит написанный два века назад портрет покоряющего Альпы императора Наполеона Бонапарта.

Выступая на церемонии открытия музея, Макрон вспомнил известное изречение писателя Федора Достоевского "красота спасет мир" и сказал, что "красота искусства наводит мосты между континентами и поколениями, а Лувр в Абу-Даби создает красоту и представляет собой уникальный музей".

В свою очередь премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум отметил, что "сейчас человечество живет общей гуманистической цивилизацией, и культура может помочь бороться с экстремизмом". Он призвал сделать Лувр в Абу-Даби "трибуной встречи цивилизаций".

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