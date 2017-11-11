СМИ: ИГ* запустило в эфир шведского радио пропагандистскую песню

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* вклинилась в эфир шведской радиостанции Mix Megapol, запустив пропагандистскую песню, призывающую вступать в ряды боевиков. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что тысячи шведов были вынуждены в течение получаса слушать трек "The Sake Of Allah"("Ради Аллаха"), которая была проиграна на повторе десять раз.

Руководство Mix Megapol полагает, что частота станции была захвачена с помощью пиратского передатчика, позволившего террористам выйти на ту же волну вещания. Представители холдинга Bauer Media, которому принадлежит радиостанция, сообщили об инциденте полиции и национальному агентству по телекоммуникациям.

*Террористическая организация, запрещенная в России