В МЧС ЛНР сообщили о взрыве возле Дома культуры в Краснодоне

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. В Краснодоне самопровозглашенной Луганской народной республики произошел взрыв возле здания Дома Культуры имени Молодой гвардии, сообщил в эфире телеканала "Луганск 24" представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков.
"В городе Краснодон во дворе здания Дома культуры имени Молодой гвардии произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего повреждены въездные ворота … жертв и пострадавших нет", — сообщил представитель МЧС.
Он уточнил, что за сутки в республике произошло пять чрезвычайных происшествий.
"В городе Луганск в брошенном недостроенном здании произошел взрыв неустановленного безоболочного заряда. В результате происшествия жертв, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, 10 ноября в Луганске на линию 102 поступали анонимные сообщения о минировании здания МВД и двух административных зданий в центре города, но эта информация не подтвердилась.
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