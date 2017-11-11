В МЧС ЛНР сообщили о взрыве возле Дома культуры в Краснодоне

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. В Краснодоне самопровозглашенной Луганской народной республики произошел взрыв возле здания Дома Культуры имени Молодой гвардии, сообщил в эфире телеканала "Луганск 24" представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков.

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что на линию 102 поступил анонимный звонок с сообщением о минировании здания главного управления МВД республики. Проверка на наличие взрывоопасных предметов длилась более пяти часов.

"В городе Краснодон во дворе здания Дома культуры имени Молодой гвардии произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего повреждены въездные ворота … жертв и пострадавших нет", — сообщил представитель МЧС.

Он уточнил, что за сутки в республике произошло пять чрезвычайных происшествий.

"В городе Луганск в брошенном недостроенном здании произошел взрыв неустановленного безоболочного заряда. В результате происшествия жертв, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, 10 ноября в Луганске на линию 102 поступали анонимные сообщения о минировании здания МВД и двух административных зданий в центре города, но эта информация не подтвердилась.

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