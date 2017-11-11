Украинские силовики около 60 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия калибром 152 и 122 мм, минометы различного калибра, ПТУР, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.