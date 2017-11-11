Глава ЛНР высказался о возможном возвращении в состав Украины

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У Луганской народной республики нет другого пути, кроме возвращения в состав России, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в эфире канала "Луганск 24".

"За внешний политический курс республики отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем", — подчеркнул он.

Плотницкий отметил, что ЛНР в ближайшей перспективе не может вернуться в состав Украины. "А куда возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Экономики нет, государства нет, национального единства давно нет, исторические корни обрезаны, все потеряно, нацисты, бандеровцы. Куда возвращаться?" — заметил глава ЛНР.

При этом Плотницкий добавил, что в минских договоренностях идет речь о построении "новой Украины", к которой, в случае одобрения жителей ЛНР, республика может присоединиться.

Заявление Плотницкого прозвучало после того, как министр иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего допустил возвращение республики в состав Украины.

Ранее слова Дейнего прокомментировал представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. По его словам, возвращение республики в состав Украины становится все менее вероятным, так как Донбасс отдаляется от Киева. Пушилин отметил, что Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Кроме того, в последнее время произошло обострение военной ситуации в зоне конфликта.