ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое. Уточняется, что огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ Новозвановки, Катериновки, Луганского и Троицкого. Всего по территории республики были выпущены, по данным оборонного ведомства, около 35 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

Как информирует пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "33 раза нарушили перемирие". "В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на донецком направлении огонь велся из минометов и гранатометов вблизи Авдеевки и Зайцева. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов и пехотного вооружения по позициям в районе Катериновки, станции Донец, Луганского и станицы Луганской. В пресс-центре также утверждают, что на приморском направлении огонь велся из 120-миллиметровых минометов в районе Павлополя и Водяного.