Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле

МАНИЛА, 11 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН, который пройдет с 12 по 14 ноября в Маниле, сообщил председатель бизнес-консультативного совета АСЕАН Джои Консепсьон.
Основными темами форума станут такие вопросы, как развитие инфраструктуры, стандартизация регистрации предприятий, вопросы безопасности, а также советы малому бизнесу в условиях интеграции.
В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На него приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.