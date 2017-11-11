Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле

МАНИЛА, 11 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН, который пройдет с 12 по 14 ноября в Маниле, сообщил председатель бизнес-консультативного совета АСЕАН Джои Консепсьон.

"Нам повезло, что премьер-министры Индии и России подтвердили свое участие в нашем мероприятии. Мы также пригласили и лидеров нескольких других стран из АСЕАН и за его пределами. Участие этих лидеров и целого ряда экспертов в наших пяти форумах – свидетельство важности создания благосостояния для всех в АСЕАН", — говорится в заявлении Консепсьона, опубликованном на сайте оргкомитета саммита.

Основными темами форума станут такие вопросы, как развитие инфраструктуры, стандартизация регистрации предприятий, вопросы безопасности, а также советы малому бизнесу в условиях интеграции.

В форуме примут участие около 280 бизнесменов, экспертов и предпринимателей.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На него приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.