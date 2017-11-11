На памятнике "Алеша" в Болгарии появились оскорбления в адрес Захаровой

Монумент в память советских воинов-освободителей Алеша на Холме освобождения в Пловдиве. Архивное фото

Монумент в память советских воинов-освободителей Алеша на Холме освобождения в Пловдиве. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вандалы осквернили знаменитый памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив, также известный как "Алеша". Об этом сообщается на странице областного совета Болгарской социалистической партии (БСП) в Facebook.

На памятник нанесли изображения свастики, антисемитские лозунги и оскорбительные послания в адрес, предположительно, официального представителя МИД России Марии Захаровой.

МИД Болгарии решительно осудил очередной акт вандализма."Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны перед ЕС и международными организациями по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти. Мы надеемся, что компетентные органы раскроют виновных и привлекут их к ответственности", — говорится в заявлении ведомства.

В БСП заявили, что не существует силы, которая могла бы изменить тот факт, что Красная армия победила Гитлеровскую Германию, и призвали власти принять меры для защиты памятника. Кроме того, социалисты намерены нести у "Алеши" ночное дежурство.

Москва пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Памятник советскому воину-освободителю в Пловдиве уже подвергался нападению вандалов в феврале. Тогда Россия направила ноту Болгарии, потребовав принять все меры, чтобы вернуть мемориалу надлежащий вид и провести тщательное расследование произошедшего.