Филиппинские активисты протестуют против визита Трампа

МАНИЛА, 11 ноя – РИА Новости. Филиппинские активисты протестуют против предстоящего визита президента США Дональда Трампа для участия в саммите АСЕАН и сопутствующих мероприятиях и планируют еще больше демонстраций.

В начале ноября Трамп начал многодневное турне по странам Азии. Ранее он посетил Японию, Южную Корею и Китай, а 10 ноября президент США прибыл во Вьетнам для участия в саммите АТЭС. Согласно графику, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где примет участие в саммите АСЕАН-США и в Восточноазиатском саммите.

Как сообщают местные СМИ, в пятницу около 350 демонстрантов попытались пройти маршем к посольству США в Маниле в знак протеста против приезда Трампа, однако полиция заблокировала протестующих прежде чем они смогли дойти до кампаунда американской дипмиссии. Активисты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли баннеры с написаниями "запретить Трампа".

Демонстранты планируют 13 ноября сжечь чучело Трампа, а также устроить протесты возле посольства США и Международного конференц-центра, где будут проходить главные мероприятия саммита.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На него приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.