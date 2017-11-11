В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин арестован по подозрению в использовании подразделения кибербезопасности для подрыва имиджа оппозиции, сообщило в субботу агентство Рёнхап.

Ордер на арест выдан Центральным окружным судом Сеула. Ким Гван Чжин, согласно подозрениям, во время своего пребывания на посту министра обороны использовал подразделение по кибербезопасности для того, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу консерваторов, которые в тот момент находились у власти. Ким был министром обороны в течение трех с половиной лет с 2010 года.

Более того, его подозревают и в том, что когда он стал расширять это подразделение, кандидаты из провинций, где традиционно сильные позиции занимала оппозиция, получали отказ.

Все это, если обвинение будет доказано, является нарушением закона об армии, который запрещает военным участие в политической деятельности. В то же время, у прокуратуры есть подозрения, что следствие может вывести на бывшего президента Ли Мен Бака, который получал отчеты от своего министра обороны.