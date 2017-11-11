Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме.

Встреча проходит в конференц-центре гостиницы "Интерконтиненталь". Также в этот день Путин посетит рабочий завтрак лидеров АТЭС.

Днем ранее Путин посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета. Он также принял участие в церемонии фотографирования глав государств, где обменялся рукопожатием с американским коллегой Дональдом Трампом и "дал пять" президенту Перу Пабло Кучински, а затем посетил ужин.

Кроме того, российский лидер провел двусторонние встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Филиппин Родриго Дутерте. При этом переговоры Путина с Трампом остаются под вопросом.

Представитель Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина не состоится из-за графика американского лидера. В Кремле заявляли, что от американской стороны поступали "противоречивые сигналы" на эту тему. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал за разъяснениями "обратиться к американцам", отметив, что Трамп высказывался за то, чтобы встретиться с Путиным.