СМИ: ЕС хочет, чтобы Северная Ирландия получила автономию после Brexit

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейский союз настаивает на получении Северной Ирландией автономии после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), сообщает в субботу газета Times.

Как пишет издание, дипломатические источники в ЕС сообщили, что на данный момент изучаются примеры Гонконга и Макао, которые являются частью Китая, но при этом являются отдельными членами Всемирной торговой организации.

Как сообщает газета, согласно плану, который был поддержан Дублином, Северная Ирландия сможет вести автономную торговую политику. Также на территории Северной Ирландии будут продолжать действовать европейские правила и таможенный союз ЕС.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в переговорах по этим темам не будет прогресса, ЕС не хочет переходить к следующей фазе — обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода.

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства. Британские власти, учитывая долгую и сложную историю ирландского народа, настаивают на необходимости сохранения максимально открытой границы.