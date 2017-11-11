Кушнер призывал уволить часть сотрудников CNN после выборов президента

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, призывал руководство корпорации Time Warner уволить часть сотрудников телеканала CNN за освещение исхода президентских выборов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, Кушнер встретился с высшим должностным лицом корпорации — Гари Гинсбергом — и выразил обеспокоенность тем, как телеканал освещал предвыборную гонку 2016 года. В частности, он призвал уволить 20% сотрудников телеканала за то, что они неверно анализировали выборы и то, как они завершатся.

Чиновник в Белом доме сообщил, что Кушнер не предполагал, что его слова могли быть восприняты всерьез.

Трамп давно враждует с ведущими американскими телеканалами и нередко называл CNN, ABC, NBC и CBS "фейковыми новостями".