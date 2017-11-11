Американский сенатор Мур прокомментировал обвинения в домогательстве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Республиканец Рой Мур заявил в эфире телеканала Fox News, что предъявленные ему обвинения в домогательствах политически мотивированы.

"Я думаю, они (обвинения — ред.) политически мотивированы. Я думаю, они предъявлены только для того, чтобы остановить крайне успешную кампанию", — сказал он.

Мур добавил, что никогда не покупал алкоголь несовершеннолетним и не совершал сексуальных домогательств. "Как отец дочери и дед пяти внучек я осуждаю сексуальные домогательства со стороны мужчин не только в отношении несовершеннолетних, но в отношении любой женщины", — сказал он.

Республиканец добавил, что после возвращения из армии он "встречался со многими молодыми девушками" и "не помнит, чтобы встречался с какой-либо девушкой без разрешения ее матери".

Ранее американка обвинила Мура в сексуальных домогательствах, которые имели место, когда ей было всего 14 лет. Проживающая в штате Алабама Ли Корфман заявила, что в 1979 году 32-летний Мур, занимавший тогда пост в местной прокуратуре, привез ее домой, где позволил себе откровенные прикосновения.

В сентябре Мур выиграл республиканские праймериз в Алабаме, хотя его противника поддерживал президент Дональд Трамп. Выборы в сенат от штата должны состояться в декабре.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что если рассказанная женщиной история является правдой, Мур должен отказаться от участия в выборах.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.