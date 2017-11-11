Киев анонсировал визит американских инспекторов в Крым

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Многонациональная инспекционная группа США 13 ноября прибудет на Украину с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, а также в Крыму, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Предполагается, что инспекционная группа, в состав которой также войдут представители Дании и Канады, посетит военные части и подразделения в зоне конфликта в Донбассе. "Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией", — заявили украинские военные.

Отмечается, что визит инспекционной группы пройдет в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе.

Российская сторона пока никак не прокомментировала это заявление.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году после государственного переворота на Украине. За воссоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. По словам президента Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".