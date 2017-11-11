Посадка самолета без переднего шасси в Белфасте попала на видео

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании Flybe, на борту которого находились 52 пассажира и четыре члена экипажа, совершил посадку в международном аэропорту Белфаста без переднего шасси. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Шасси самолета Bombardier Q-400 сломалось при взлете из этого же аэропорта. Как отмечается, лайнер был вынужден около двух часов кружить над Ирландским морем, чтобы сжечь топливо, прежде чем совершить посадку.

В результате произошедшего один пассажир был госпитализирован с травмами головы, сообщили в Flybe.