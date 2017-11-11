ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Адвокаты, представляющие экс-помощника президента Дональда Трампа Майка Флинна, в пятницу выступили с опровержением опубликованной в газете Wall Street Journal публикации о том, что Флинн вёл переговоры с турецким правительством о передаче турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена властям Турции за 15 миллионов долларов.

Адвокаты Флинна — Роберт Келнер, Стивен Энтони и Брайан Смит назвали эти обвинения "возмутительным" и "ложными".

Как сообщает Politico со ссылкой на заявление адвокатов, из уважения к различным расследованиям, в частности, предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году, они избегали ответов на "все слухи или обвинения в адрес их клиента в средствах массовой информации".

"Но сегодняшняя публикация… настолько возмутительна и предвзята, что мы делаем исключение из нашего обычного правила: она (статья) ложная", — говорится в заявлении.

Флинн является фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Против Флинна также ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на турецкое правительство. Как ранее стало известно, Флинн зарегистрировался в министерстве юстиции США как лоббист в интересах Турции. При этом, как отмечалось, он завершил данную работу до президентских выборов в США в ноябре прошлого года.

Агентство Рейтер ранее сообщало, что Турция наняла Флинна для проведения исследования в отношении того, как оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен "отравляет атмосферу" между Турцией и США. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки переворота, которая произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Анкара потребовала от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.